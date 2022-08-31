В поселке Красногвардейское в Крыму горит нефтебаза: видео

Сегодня, 31 августа, в поселке Красногвардейское в Крыму горит нефтебаза.
Над поселком вздымается столб черного дыма.
Об этом проинформировало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?", — говорится в сообщении.
О пожаре на нефтебазе также сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что хоть там родился, но это, к сожалению, "не его рук дело".
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