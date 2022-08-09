Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания в стране для украинских беженцев

Об этом говорится в документе федерального совета от 1 июля, опубликованном на сайте Бундесрата.

Согласно решению немецкого правительства от 1 сентября начнется учет времени пребывания в Германии граждан Украины, будут учитываться все дни пребывания украинцев, начиная с 24 февраля. Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты. Те украинцы, которые находятся в Германии более трех месяцев без регистрации временной защиты, не смогут легально оставаться в ФРГ, и должны уехать из страны на 90 дней.

Это же правило будет работать и для украинцев, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года. Они также могут легально без регистрации находиться в стране в течение 90 дней.

«Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и без бюрократии. .. Пребывание в Германии должно быть возможно для всех пострадавших только в течение 90 дней без вида на жительство», – говорится в документе.

Регистрация для граждан Украины будет открыта на протяжении всего времени войны. Услуги для украинцев с 1 сентября все консульские учреждения в Германии будут предоставлять в режиме живой очереди.

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