Грета Тунберг предстала перед судом в Лондоне: в чем ее обвиняют

Грета Тунберг предстала перед судом в Лондоне. Случилось это из-за ее отказа покинуть акцию протеста в октябре прошлого года. В результате был заблокирован вход на конференцию Energy Intelligence.

Об этом пишет The Time.

Как отмечается, Грета Тунберг вместе с четырьмя другими протестующими стала участником двухдневного судебного процесса в Вестминстерском магистратском суде Британии.

Протестующие обвиняются в нарушении раздела Закона об общественном порядке, который позволяет полиции применять ограничения на публичные собрания. Однако Тунберг и остальные активисты не признали себя виновными.

Если же их признают виновными – им грозит штраф в размере 3170 долларов.

Что интересно, во время протеста в Лондоне активисты обвинили компании, занимающиеся ископаемым топливом, в умышленном замедлении глобального перехода энергии на возобновляемые источники с целью получения большей прибыли. Кроме того, они выступили против бурения нефтяных скважин в Северном море.

Напомним, что посольство Украины в Лондоне призывает мужчин встать на военный учет.

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