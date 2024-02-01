Грета Тунберг постала перед судом у Лондоні: в чому її звинувачують

Грета Тунберг постала перед судом у Лондоні. Сталося це через її відмову покинути акцію протесту торік в жовтні. Внаслідок чого був заблокований вхід на конференцію Energy Intelligence.

Про це пише The Time.

Як зазначається, Грета Тунберг разом із чотирма іншими протестувальника стала учасником дводенного судового процесу у Вестмінстерському магістратському суді Британії.

Протестувальників звинувачують у порушенні розділу Закону про громадський порядок, який дозволяє поліції застосовувати обмеження на публічні зібрання. Проте Тунберг та решта активістів не визнали себе винними.

Якщо ж їх визнають винними - їм загрожує штраф у розмірі 3170 доларів.

Що цікаво, під час протесту в Лондоні активісти звинуватили компанії, які займаються викопним паливом, у навмисному уповільненні глобального переходу енергії на відновлювані джерела з метою отримання більшого прибутку. Крім того, вони виступили і проти буріння нафтових свердловин у Північному морі.

Нагадаємо, що посольство України в Лондоні закликає чоловіків стати на військовий облік.

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