Исторический момент: ракета миллиардера Джефф Безос взлетила в космос

Полет начался в 16:12 по киевскому времени и продолжается 11 минут.

Космическая ракета New Shepard миллиардера Джефф Безос Blue Origin взлетила в космос.

Полет начался в 16:12 по киевскому времени, с небольшой задержкой. В общем полет Blue Origin продлится 11 минут.

Следить за историческим полетом можно онлайн.

Вместе с основателем Amazon на край космоса летят еще три человека. Вместе с Джеффом Безосом в полете участвуют его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

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