Исторический момент: ракета миллиардера Джефф Безос взлетила в космос

Полет начался в 16:12 по киевскому времени и продолжается 11 минут.
Космическая ракета New Shepard миллиардера Джефф Безос Blue Origin взлетила в космос.
Полет начался в 16:12 по киевскому времени, с небольшой задержкой. В общем полет Blue Origin продлится 11 минут.
Следить за историческим полетом можно онлайн.
Scenes from #NSFirstHumanFlight astronaut load. pic.twitter.com/L7u1ZaYn60— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021
Вместе с основателем Amazon на край космоса летят еще три человека. Вместе с Джеффом Безосом в полете участвуют его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.