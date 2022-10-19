Истребители США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски

Российские самолеты не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Американские истребители F-16 засекли и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H вблизи Аляски 17 октября.

Об этом сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Аляски (NORAD).

Там отметили, что российские самолеты остались в международном воздушном пространстве и не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

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"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", – говорится в сообщении.

Там добавили, что не рассматривают как угрозу эту российскую деятельность в зоне распознавания североамериканских ПВО, а также не считают ее провокационной.

"Мы по-прежнему готовы применить ряд вариантов ответа для защиты суверенитета Северной Америки и Арктики", — подчеркнули в Командовании.

Отметим, что организация NORAD принадлежит двум странам: США и Канаде. Контролируемая организацией территория делится на три части: регион Аляски, канадский регион и континентальный регион США.

Напомним, в начале октября силы НАТО перехватили сразу четыре российских военных самолета. Они были зафиксированы в авиапространствах Польши и Швеции, так что по тревоге были подняты в небо истребители Воздушных сил Италии.

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