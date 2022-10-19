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Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники біля Аляски

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Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники біля Аляски

Фото: Getty Images

Російські літаки не увійшли до суверенного повітряного простору США чи Канади.

Американські винищувачі F-16 засікли та перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски 17 жовтня.

Про це повідомили в Командуванні повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD).

Там зазначили, що російські літаки залишилися в міжнародному повітряному просторі та не увійшли до суверенного повітряного простору США чи Канади.

"NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють до зони ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що не розглядають як загрозу цю російську діяльність у зоні розпізнавання північноамериканської ППО, а також не вважають її провокаційною. 

"Ми як і раніше готові застосувати низку варіантів відповіді для захисту суверенітету Північної Америки та Арктики", – наголосили у Командуванні.

Зауважимо, організація NORAD належить двом країнам: США та Канаді. До завдань входить контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, ППО та ПРО.Контрольована організацією територія поділяється на три частини: регіон Аляски, канадський регіон та континентальний регіон США.

Нагадаємо, на початку жовтня сили НАТО перехопили одразу чотири російські військові літаки. Вони булизафіксовані в авіапросторах Польщі та Швеції, тож за тривогою були підняті в небо винищувачі Повітряних сил Італії.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
513
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