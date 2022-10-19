Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники біля Аляски

Російські літаки не увійшли до суверенного повітряного простору США чи Канади.

Американські винищувачі F-16 засікли та перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски 17 жовтня.

Про це повідомили в Командуванні повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD).

Там зазначили, що російські літаки залишилися в міжнародному повітряному просторі та не увійшли до суверенного повітряного простору США чи Канади.

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"NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють до зони ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що не розглядають як загрозу цю російську діяльність у зоні розпізнавання північноамериканської ППО, а також не вважають її провокаційною.

"Ми як і раніше готові застосувати низку варіантів відповіді для захисту суверенітету Північної Америки та Арктики", – наголосили у Командуванні.

Зауважимо, організація NORAD належить двом країнам: США та Канаді. До завдань входить контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, ППО та ПРО.Контрольована організацією територія поділяється на три частини: регіон Аляски, канадський регіон та континентальний регіон США.

Нагадаємо, на початку жовтня сили НАТО перехопили одразу чотири російські військові літаки. Вони булизафіксовані в авіапросторах Польщі та Швеції, тож за тривогою були підняті в небо винищувачі Повітряних сил Італії.

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