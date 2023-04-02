Итальянцам грозит штраф до 100 000 евро за использование иностранных слов

Итальянцев, использующих английские и другие иностранные слова в официальных сообщениях, могут оштрафовать на сумму до 100 000 евро согласно новому законодательству.

Об этом пишет CNN.

Законопроект подал на рассмотрение член нижней палаты депутатов Фабио Рампелли. Пока он еще не вынесен на обсуждение в парламенте. Законопроект поддерживает премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Хотя этот закон распространяется на все иностранные языки, однако он особенно направлен на "англоманию" или на использование английских слов, которые "унижают и оскорбляют" итальянский язык.

Таким образом, законопроект требует от всех, кто занимает должности в органах государственного управления, "письменного и устного владения итальянским языком". Он также запрещает использование английского в официальной документации, включая "абревиатуры и названия" должностей в компаниях.

Как пишет CNN, согласно проекту закона, иностранные организации в Италии должны иметь итальянские издания всех внутренних положений и трудовых контрактов.

"Это не просто вопрос моды, поскольку мода проходит, но англомания имеет последствия для общества в целом", – говорится в законопроекте.

Первая статья закона гарантирует, что даже в офисах, работающих с иностранцами, итальянский должен быть основным языком.

Вторая статья закона делает итальянский язык "обязательным для продвижения и использования в товарах и услугах на территории страны.

Нарушение закона будет караться штрафом от 5000 евро (5435 долларов) до 100 000 евро (108 705 долларов).

Напомним, Италия первой в мире запретила искусственный интеллект СhatGPT.

Читайте также: