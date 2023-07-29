Из цирка сбежал слон и свободно прогуливался городом (куменный видео)

Из цирка Moira Orfei, который гастролировал в итальянском городе несколько дней назад, сбежал слон и свободно разгуливал по улицам населенного пункта.

Об этом сообщает Rai News.

Инцидент произошел в городке Амантеа в регионе Калабрия на юге страны.

На кадры попало, как животное, так долго сидевшее в вольере в цирке, свободно разгуливало по дороге. Слон не обращал внимания на снимавших его "зрителей". Авторов видео эта история очень насмешила.

Издание пишет, что сначала животное заметили на пляже возле цирка, затем – на государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа вплоть до супермаркета в этом районе.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L'Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) Июль 27, 2023

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