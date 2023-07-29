Із цирку втік слон і вільно прогулювався містом (кумендне відео)

Із цирку Moira Orfei, який гастролював в італійському місті декілька днів тому, втік слон та вільно розгулював вулицями населеного пункту.

Про це повідомляє Rai News.

Інцидент трапився в містечку Амантеа, що в регіоні Калабрія на півдні країни.

На кадри потрапило, як тваринка, яка так довго сиділа у вольєрі у цирку, вільно розгулювала дорогом. Слон не звертав уваги на "глядачів", які його знямали. Авторів відео ця історія прижмно насмішила.

Видання пише, що спочатку тваринку помітили на пляжі біля цирку, потім - на державній дорозі в Тоннара-ді-Амантеа аж до супермаркету в цьому районі.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

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