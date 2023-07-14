Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

К декларации G7 в поддержку Украины присоединились 10 стран: какие именно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
777
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К декларации G7 в поддержку Украины присоединились 10 стран: какие именно

Лидеры G7 на саммите НАТО / Фото: Офис президента Украины

Лидеры G7 выразили свою решительность продолжать помогать Украине бороться против российской агрессии.

Так, 12 июля они приняли общую декларацию о поддержке Украины. На сегодня ее поддержали уже 10 стран.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграме.

"К общей декларации поддержки Украины, которая была согласована G7, по состоянию на сегодняшний день присоединились Дания, Испания, Голландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия", – написал Ермак.

Напомним, после саммита НАТО страны G7 приняли общую декларацию о поддержке Украины. Речь идет о намерении предоставить Украине гарантии безопасности, современную военную технику и экономическую помощь. Полный текст документа читайте в материале.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
777
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация