К декларации G7 в поддержку Украины присоединились 10 стран: какие именно

Лидеры G7 выразили свою решительность продолжать помогать Украине бороться против российской агрессии.

Так, 12 июля они приняли общую декларацию о поддержке Украины. На сегодня ее поддержали уже 10 стран.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграме.

"К общей декларации поддержки Украины, которая была согласована G7, по состоянию на сегодняшний день присоединились Дания, Испания, Голландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия", – написал Ермак.

Напомним, после саммита НАТО страны G7 приняли общую декларацию о поддержке Украины. Речь идет о намерении предоставить Украине гарантии безопасности, современную военную технику и экономическую помощь. Полный текст документа читайте в материале.

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