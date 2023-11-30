Как США помогут Украине зимой: в Белом доме назвали три направления

Кирби напомнил, как в прошлом году Россия пыталась уничтожить критически важную энергетическую инфраструктуру и лишить Украину доступа к теплу и электроэнергии в самое холодное время года.

В Белом доме заявили о помощи Украине зимой, а именно, в усилении противовоздушной обороны, обеспечении защиты объектов критической инфраструктуры, а также усилении устойчивости энергосети Украины — три главных направления поддержки США запланировали в зимний период.

Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Россия пыталась сломать волю украинского народа, но это, конечно, ей не удалось", — подчеркнул Кирби.

Он также сообщил, что россияне снова будут атаковать Украину в течение зимы 2023-2024 гг. Об этом свидетельствуют, в частности, атаки РФ в последние дни с помощью дронов и ракет по Киеву и другим украинским городам.

По словам Кирби, президент США Джо Байден и советник по нацбезопасности Салливан поручили правительству США определить приоритетом такие же усилия, как и в прошлом.

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений", — подчеркнул Кирби.

Три направления поддержки от США

Укрепление возможностей украинского ПВО, сбивающего российские ракеты и иранские беспилотники, нацелены на критическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому, по словам Кирби, в последних пакетах помощи Украине предоставлены дополнительные системы Patriot, Hawk, Avenger и другие средства, отметил координатор Совета нацбезопасности США. Укрепление критической энергетической инфраструктуры. Кирби отметил, что украинцам было передано специальное защитное оборудование, включая специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов. Резервное оборудование и материалы: высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование "для повышения устойчивости и предотвращения потерь тепла и электроэнергии".

В то же время глава комитета по разведке Палаты представителей США республиканец Майк Тернер заявил о маловероятности одобрения помощи Украине и Израилю до конца 2023 года.

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