Як США допоможуть Україні взимку: у Білому домі назвали три напрямки

Кірбі нагадав, як торік Росія намагалася знищити критично важливу енергетичну інфраструктуру, та позбавити Україну доступу до тепла й електроенергії в найхолоднішу пору року.
У Білому домі заявили про допомогу Україні взимку, а саме, у підсиленні протиповітряної оборони, забезпеченні захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також посиленні стійкості енергомережі України — такі три головні напрямки підтримки США запланували у зимовий період.
Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".
"Росія намагалася зламати волю українського народу, але це, звісно, їй не вдалося", — наголосив Кірбі.
Він також повідомив, що росіяни знов атакуватимуть Україну протягом зими 2023-2024 рр. Про це свідчать, зокрема, атаки РФ в останні дні за допомогою дронів і ракет по Києву та інших українських містах.
За словами Кірбі, президент США Джо Байден і радник з питань нацбезпеки Салліван доручили уряду США визначити пріоритетом такі ж зусилля, як і торік.
"Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямів", — наголосив Кірбі.
Три напрямки підтримки від США
- Зміцнення можливостей української ППО, що збиватиме російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру України. Саме тому, за словами Кірбі, в останніх пакетах допомоги Україні були надані додаткові системи Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби, зауважив координатор Ради нацбезпеки США.
- Зміцнення критичної енергетичної інфраструктури. Кірбі зазначив, що українцям було передане спеціальне захисне обладнання, у тому числі спеціальні сітки, арматура та бар’єри HESCO для захисту важливих об’єктів.
- Резервне обладнання та матеріали: високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання "для підвищення стійкості і запобігання втратам тепла й електроенергії".
Вожночас очільник комітету з питань розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер заявив про малоймовірність схвалення допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року.
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