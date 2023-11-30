Як США допоможуть Україні взимку: у Білому домі назвали три напрямки

Кірбі нагадав, як торік Росія намагалася знищити критично важливу енергетичну інфраструктуру, та позбавити Україну доступу до тепла й електроенергії в найхолоднішу пору року.

У Білому домі заявили про допомогу Україні взимку, а саме, у підсиленні протиповітряної оборони, забезпеченні захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також посиленні стійкості енергомережі України — такі три головні напрямки підтримки США запланували у зимовий період.

Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Росія намагалася зламати волю українського народу, але це, звісно, їй не вдалося", — наголосив Кірбі.

Він також повідомив, що росіяни знов атакуватимуть Україну протягом зими 2023-2024 рр. Про це свідчать, зокрема, атаки РФ в останні дні за допомогою дронів і ракет по Києву та інших українських містах.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден і радник з питань нацбезпеки Салліван доручили уряду США визначити пріоритетом такі ж зусилля, як і торік.

"Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямів", — наголосив Кірбі.

Три напрямки підтримки від США

Зміцнення можливостей української ППО, що збиватиме російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру України. Саме тому, за словами Кірбі, в останніх пакетах допомоги Україні були надані додаткові системи Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби, зауважив координатор Ради нацбезпеки США. Зміцнення критичної енергетичної інфраструктури. Кірбі зазначив, що українцям було передане спеціальне захисне обладнання, у тому числі спеціальні сітки, арматура та бар’єри HESCO для захисту важливих об’єктів. Резервне обладнання та матеріали: високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання "для підвищення стійкості і запобігання втратам тепла й електроенергії".

Вожночас очільник комітету з питань розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер заявив про малоймовірність схвалення допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року.

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