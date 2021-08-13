Китай охватили масштабные наводнения: десятки погибших

Из-за непогоды эвакуированы более шесть тысяч человек.

В пяти городах китайской провинции Хубэй объявили "красный" уровень опасности из-за масштабных наводнений.

Об этом сообщает Reuters.

Известно как минимум о 21 погибшем. Случаи смертей обнаружили в поселке Люлин и в городе Суйчжоу. Эвакуированы более шесть тысяч человек.

Подтопление в регионе начались из-за сильных и продолжительных дождей. Из-за непогоды начались проблемы с электроснабжением. Кроме того, повреждены более 3,6 тыс. домов. Вода уничтожила более 8 тыс. га посевов. Власти регионов оценивает убытки почти 17 млн. долларов.

Синоптики прогнозируют, что сильные ливни в регионе могут продолжаться до следующей недели. Под угрозой оказались центральные провинции, а также несколько провинций на юго-западе.

Как сообщалось, в Европе уже несколько дней температура воздуха бьет все рекорды: в эпицентре аномальных температур оказались Италия и Греция. Почти 49 градусов по Цельсию — такой отметки достиг столбик термометра на итальянском острове Сицилия. Виновник аномальной жары — антициклон Люцифер. Это облако раскаленного воздуха из Сахары.

Жара бьет рекорды в Европе: как люди переживают аномальную погоду

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