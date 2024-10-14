КНДР может стать союзником России в войне против Украины: эксперт

КНДР может использоваться Китаем для провокаций против Запада в конфликте с Южной Кореей.

КНДР может присоединиться к союзу России и Беларуси в войне против Украины, опрокинув свои войска.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Иван Тимочко отметил, что технологическая поддержка союзников может уменьшить проблемы, возникающие из-за человеческого потенциала Северной Кореи и России. Он предупредил, что КНДР может действовать как прокси Китая, провоцируя Запад в конфликте с Южной Кореей, что повлияет на поддержку Украины со стороны Японии, Южной Кореи и США. Тимочко подчеркнул важность реакции западных союзников на данную ситуацию.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что Путин рассчитывал на Иран для поставки "шахедов" и ракет, но из-за войны войны с Израилем это стало проблематичным. Он предупредил, что Северная Корея, имея общую границу с Россией, может опрокидывать войска, что создает серьезную угрозу. Хотя численность КНДР не повлияет на боевые действия, отсутствие превентивных мер может привести к серьезным проблемам для Украины.

По его мнению, Северная Корея может стать третьей страной, которая присоединится к войне на стороне России вместе с Беларусью и Россией. Он отметил, что многие участвовавшие во вторжении белорусские военные сменили свои шевроны на русские и продолжили службу в российских вооруженных силах.

Напомним, Россия готовит несколько тысяч солдат из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Аналитик Виталий Портников считает, что это свидетельствует о серьезных проблемах Кремля с резервами. Наемники из КНДР могут исполнять роль, которую раньше играли "вагнеровцы".

Читайте также: