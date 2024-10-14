КНДР може стати союзником Росії у війні проти України: експерт

КНДР може використовуватися Китаєм для провокацій проти Заходу в конфлікті з Південною Кореєю.

КНДР може приєднатися до союзу Росії та Білорусі у війні проти України, перекинувши свої війська.

Про це в етері Еспресо розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Іван Тимочко зазначив, що технологічна підтримка союзників може зменшити проблеми, які виникнуть через людський потенціал Північної Кореї та Росії. Він попередив, що КНДР може діяти як проксі Китаю, провокуючи Захід в конфлікті з Південною Кореєю, що вплине на підтримку України з боку Японії, Південної Кореї та США. Тимочко підкреслив важливість реакції західних союзників на цю ситуацію.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що Путін розраховував на Іран для постачання "шахедів" і ракет, але через війну з Ізраїлем це стало проблематичним. Він попередив, що Північна Корея, маючи спільний кордон з Росією, може перекидати війська, що створює серйозну загрозу. Хоча чисельність КНДР не вплине на бойові дії, відсутність превентивних заходів може призвести до серйозних проблем для України.

На його думку, Північна Корея може стати третьою країною, яка приєднається до війни на боці Росії, разом із Білоруссю та Росією. Він зазначив, що багато білоруських військових, які брали участь у вторгненні, змінили свої шеврони на російські та продовжили службу в російських збройних силах.

Нагадаємо, Росія готує кілька тисяч солдатів з Північної Кореї для участі у війні проти України. Аналітик Віталій Портников вважає, що це свідчить про серйозні проблеми Кремля з резервами. Найманці з КНДР можуть виконувати роль, яку раніше відігравали "вагнерівці".

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