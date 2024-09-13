Кремль регулярно обвиняет Запад в эскалации: в ISW назвали цель РФ

Отсутствие реакции на происходящее в Курской области также свидетельствует о нежелании эскалации.

Президент России Владимир Путин продолжает попытки повлиять на решение Запада о предоставлении Украине разрешения на использование высокоточного оружия против военных объектов на территории РФ. Хотя ранее государство-агрессорка не усиливало военную эскалацию против вероятных нарушений Западом российских "красных линий".

Об этом сообщает ISW.

11 сентября Путин в очередной раз заявил, что украинские удары по России с использованием предоставленного Западом оружия будут означать эскалацию войны в Украине и напрямую вовлечь в войну страны Запада.

"Путин и другие официальные лица Кремля регулярно обвиняют Запад в эскалации и прямом участии в войне. Они пытаются заставить Запад принимать политические решения, которые будут выгодны Кремлю. Например, не разрешать Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам в России или задерживал военную помощь Западу Украине"

Ранее Кремль угрожал военной эскалацией, если Запад пересечет так называемые "красные линии", но никогда существенно не отвечал на оказание военной помощи Украине США или Западу. Кремль также продемонстрировал, что не желает эскалации в ответ на вторжение Украины в Курскую область, которое длится более месяца с применением западного оборудования и нанесением ударов HIMARS по территории России.

"Таким образом, риторика Путина 11 сентября не является изменением типичной российской риторики относительно риска эскалации войны в Украине и, вероятно, преследует цель повлиять на текущие политические дебаты Запада о способности Украины наносить удары по военным объектам в России с помощью высокоточного оружия, предоставленной Западом"

В Институте добавляют: промедление с политическими решениями партнеров по оборонной поддержке Украины привели к критическим задержкам военной помощи. Это стало причиной кульминации украинских контрнаступлений и позволило России перехватить инициативу.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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