Какому знаку Зодиака повезет 13 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 сентября?

День, когда посланная нам Луной и звездами позитивная энергия, позволяет осилить любое – даже очень сложное и трудоемкое – дело. Конечно, было бы лучше, если бы эти лунные сутки выпали на понедельник и задали созидательной тон всей неделе, но и пятница в этом смысле ничем не хуже: действия, совершенные в это время, можно будет тщательно обдумать на выходных, чтобы с понедельника продолжить работу с учетом сделанных выводов. Сегодня же самое важное – наметить цель, к которой нужно стремиться, выбрав наиболее важный из имеющихся в запасе вариантов.

Весы

Весы вполне могут рассчитывать на профессиональный успех, который будет сопутствовать им в любом начатом сегодня деле. При этом им важно думать не о результате, который они получат, а о процессе, которым занимаются – еще лучше, если они смогут получить от него профессиональное удовольствие. В таком случае им удастся добиться желаемого быстро, а эффект от выполненной работы превзойдет все ожидания.

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