Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 вересня?

День, коли надіслана нам Місяцем та зірками позитивна енергія, дозволяє подужати будь-яку – навіть дуже складну та трудомістку – справу. Звичайно, було б краще, якби ця місячна доба випала на понеділок і задала творчий тон усьому тижню, але й п'ятниця в цьому сенсі нічим не гірша: дії, вчинені в цей час, можна буде ретельно обміркувати вихідними, щоб від понеділка продовжити роботу з урахуванням зроблених висновків. Сьогодні ж найважливіше – намітити мету, до якої потрібно прагнути, вибравши найбільш важливий варіант, що є в запасі.

Терези

Терези цілком можуть розраховувати на професійний успіх, який супроводжуватиме їх у будь-якій розпочатій сьогодні справі. Водночас їм важливо думати не про результат, який вони отримають, а про процес, яким вони займаються, – ще краще, якщо вони зможуть отримати від нього професійне задоволення. У такому разі їм вдасться досягти бажаного швидко, а ефект від виконаної роботи перевершить усі очікування.

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