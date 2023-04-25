"Кругом разруха, угля нет": россияне из-за проблем с отоплением разбирают старые дома на дрова

В поселке Мама, Иркутской области РФ, местные жители жалуются на отсутствие горячей воды и угля, а батареи едва теплые. Чтобы согреться, люди разбирают старые дома на бревна.

Об этом пишет Telegram-канал "Люди Байкала".

"Прямо „гордость“ берёт, дома разбирают молниеносно, до конца отопительного сезона очистят весь посёлок от нежилых помещений. Эти аферы с углём без покровительства в области были бы невозможны. Уже не первый год такое. Нет сил, кругом разруха, угля нет, врачей нет, дорог нет, электричества периодически нет, предприятий нет. Живём на дотации, уж бы выселили нас и не мучали", — рассказал житель поселка Анатолий.

В администрации района сказали, что компания, занимающаяся теплоснабжением, сначала завезла угля меньше, чем требовалось для отопительного сезона.

Предприятие решило сэкономить, используя щепу. Из-за проблем с топливом в районе с 4 апреля введен режим повышенной готовности.

Пока россияне хоть как-то пытаются согреться, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев похвастался, что угольные компании региона потратили 20 млн рублей на разведывательное оборудование для оккупантов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото/телеграмм: Astra

Напомним, в России обнаружили большое захоронение наемников ЧВК "Вагнер" – минимум 200 могил (видео).

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