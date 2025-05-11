Лев XIV не верил в последнее, что выберут его: СМИ пообщались с родным братом Папы

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

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Журналисты пообщались с братьями новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которые рассказали, что понтифик до последнего не верил, что конклав изберет именно его.

Об этом пишут The New York Times и Dailyherald.

Где-то в глубине души Джон Превост думал, что его младший брат Роберт мог стать первым избранным американцем на Святом Престоле

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«На самом деле у меня не было идеи, что это может произойти, но был определенный намек на шанс», — сказал Превост из своего дома в южном пригороде Нью-Ленокси в четверг после обеда. «Но я был так же удивлен, как и все, когда они назвали его имя».

Джон Превост знал, что есть шанс, что его брата изберут папой.

«В прошлую субботу, когда я был в церкви, один из священников подошел и сказал мне, что шансы в Лас-Вегасе составляют 18 к 1», — сказал Превост. «У него не было никаких сомнений. Он думал, что это будет мой брат».

Но кардинал Роберт Фрэнсис Превост, готовившийся к конклаву, пожал плечами, когда его старший брат позвонил из Иллинойса.

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«Он сказал: „Ни в коем случае, этого не произойдет“, — вспоминает 71-летний Джон Превост, завершивший карьеру педагога и директора католической школы.

«Это был шокирующий момент», — сказал Джон, услышав имя своего брата Роберта. «Я разговаривал по телефону со своей племянницей, и мы двое не могли в это поверить. Потом телефон, iPad и мой мобильный телефон просто сошли с ума».

«Лучшее, что я могу сказать о нем сейчас, это то, что он пойдет по следам Франциска», — сказал Джон Превост.

Джон Превост сказал, что обычно каждый вечер разговаривал по телефону со своим братом, но не разговаривал с ним с начала конклава. Он сказал, что новый Папа «на самом деле прост. Он не собирается куда-то идти на ужин из 19 блюд». В августе прошлого года, по словам Превоста, его брат останавливался у него дома в Нью-Ленокси в течение нескольких недель.

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Новый Папа, бывший Роберт Превост, а ныне Папа Лев XIV, самый молодой из трех мальчиков, которых воспитали отец-преподаватель школы и мать-школьная библиотекарша.

Папа Римский со своими братьями / © Daily Herald

«Это было обычное детство», — сказал Джон, средний ребенок. «Это как-то странно, но все трое из нас очень рано знали, чем хотим заниматься».

Старший Луи, который сейчас живет во Флориде, пошел служить в армию. Джон избрал карьеру в образовании.

«А Роб — так мы называли его с детства — знал, что станет священником, еще с тех пор, как научился ходить», — сказал Джон. «Сосед однажды сказал, что когда-то он станет Папой. Как вам такое предсказание?

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Но его младший брат даже не думал, что станет Папой Римским, сказал Джон Превост. «Абсолютно нет», — сказал он. «Он не любил шутить по этому поводу и не хотел иметь с этим ничего общего».

На вопрос, что думали бы его родители, умершие много лет назад, он ответил: «Они были бы на седьмом небе от счастья. Совершенно невероятно. Они даже не могли бы себе представить».

Напомним, что 8 мая новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Превост, взявший себе имя Лев XIV.

Мы писали все, что известно о новом Папе Римском.

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