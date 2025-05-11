Лев XIV не вірив до останнього, що виберуть його: ЗМІ поспілкувалися з рідним братом Папи

Папа Римський Лев XIV / © Vatican News

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Журналісти поспілкувалися з братами новообраного Папи Римського Лева XIV, які розповіли, що понтифік до останнього не вірив, що конклав обере саме його.

Про це пишуть The New York Times і Dailyherald.

Десь у глибині душі Джон Превост думав, що його молодший брат Роберт міг би стати першим обраним американцем на Святому Престолі

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«Насправді я не мав жодної ідеї, що це може статися, але був певний натяк на шанс», — сказав Превост зі свого будинку в південному передмісті Нью-Леноксі в четвер по обіді. «Але я був так само здивований, як і всі, коли вони назвали його ім’я».

Джон Превост знав, що є шанс, що його брата оберуть папою.

«Минулої суботи, коли я був у церкві, один зі священиків підійшов і сказав мені, що шанси в Лас-Вегасі становлять 18 до 1», — сказав Превост. «У нього не було жодних сумнівів. Він думав, що це точно буде мій брат».

Але кардинал Роберт Френсіс Превост, який готувався до конклаву, знизав плечима, коли його старший брат зателефонував з Іллінойсу.

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«Він сказав: „Ні в якому разі, цього не станеться“, — згадує 71-річний Джон Превост, який завершив кар’єру педагога та директора католицької школи.

«Це був шокуючий момент», — сказав Джон, почувши ім’я свого брата Роберта. «Я розмовляв телефоном зі своєю племінницею, і ми двоє не могли в це повірити. Потім телефон, iPad і мій мобільний телефон просто зійшли з розуму».

«Найкраще, що я можу сказати про нього зараз, це те, що він піде слідами Франциска», — сказав Джон Превост. «Вони були дуже добрими друзями. Вони знали один одного ще до того, як він став Папою, ще до того, як мій брат став єпископом».

Джон Превост сказав, що зазвичай щовечора розмовляв телефоном зі своїм братом, але не розмовляв з ним з початку конклаву. Він сказав, що новий Папа «насправді простий. Він не збирається кудись йти на вечерю з 19 страв». Минулого серпня, за словами Превоста, його брат зупинявся у нього вдома в Нью-Леноксі протягом кількох тижнів.

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Новий Папа, колишній Роберт Превост, а нині Папа Лев XIV, є наймолодшим із трьох хлопчиків, яких виховали батько-викладач школи та мати-шкільна бібліотекарка.

Папа Римський зі своїми братами / © Daily Herald

«Це було звичайне дитинство», — сказав Джон, середня дитина. «Це якось дивно, але всі троє з нас дуже рано знали, чим хочемо займатися».

Найстарший, Луї, який зараз живе у Флориді, пішов служити в армію. Джон обрав кар’єру в освіті.

«А Роб — так ми називали його змалку — знав, що стане священиком, ще з того часу, як навчився ходити», — сказав Джон. «Сусід якось сказав, що колись він стане Папою. Як вам таке передбачення?»

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Але його молодший брат навіть і не думав, що стане Папою Римським, сказав Джон Превост. «Абсолютно ні», — сказав він. «Він не любив жартувати з цього приводу і не хотів мати з цим нічого спільного».

На запитання, що думали б його батьки, які померли багато років тому, він відповів: «Вони були б на сьомому небі від щастя. Абсолютно неймовірно. Вони навіть не могли б собі такого уявити».

Нагадаємо, що 8 травня новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Превост, який взяв собі ім’я Лев XIV.