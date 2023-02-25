Макрон собрался в Китай: будет объяснять, при каких условиях наступит мир в Украине

В субботу, 25 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в ближайшее время посетит Китай. При этом он призвал Пекин "помочь надавить на Россию", чтобы она прекратила войну в Украине.

Об этом сообщает французский телеканал France24.

После того, как Китай объявил о необходимости срочных мирных переговоров между Россией и Украиной и обнародовал собственный план прекращения войны, Макрон заявил, что мир возможен только в том случае, если "российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа будет уважаться”.

"Тот факт, что Китай участвует в мирных усилиях, — это хорошо", — отметил французский лидер, попросив Пекин "не поставлять никакого оружия России".

Он также намерен обратиться к власти Китая за помощью в давлении на Россию, "чтобы убедиться, что она никогда не применит химическое или ядерное оружие и прекратит свою агрессию до переговоров".

Визит Макрона в Пекин намечен на начало апреля.

Напомним, Китай представил свой "мирный план" по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения.

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