Мать снимала на видео, как отец душит ребенка, а затем выложила видео в сеть

Процесс издевательства над ребенком родители выложили в своем профиле в TikTok.

В Польше, в Силезском воеводстве, выдвинули обвинения супругам из-за жестокого обращения с ребенком.

Об этом пишет inpoland.

Шокирующее видео появилось несколько дней назад в соцсетях.

Женщина сняла, отец душит сына. Она не реагировала на крики ребенка о помощи и даже сказала, что "возможно, наконец-то наступит покой". Процесс издевательства над ребенком родители выложили в своем профиле в TikTok.

Правоохранители задержали родителей, а мальчик сразу передали под опеку в приемную семью.

Они также провели обыск в квартире семьи, изъяли всю компьютерную технику, смартфоны и другие носители информации. Полиция устанавливает, были ли случаи насилия над ребенком в семье раньше.

Супругам грозит наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 8 лет. Решением прокурора обоих поместили под наблюдение полиции, им также запрещено публиковать любой контент в соцсетях.

Напомним, 21-летняя жительница Британии после окончания школы не захотела поступать в университет, а зарегистрировалась на одной из платформ и теперь зарабатывает почти 30 тысяч долларов в месяц.

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