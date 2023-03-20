Мати знімала на відео, як батько душить дитину, а потім виклала відео в мережу

Процес знущання над дитиною батьки виклали у своєму профілі в TikTok.

У Польщі, в Сілезькому воєводстві, висунули обвинувачення подружжю через жорстоке поводження з дитиною.

Про це пише inpoland.

Шокуюче відео з’явилося кілька днів тому в соцмережах.

Жінка зафільмувала, батько душить сина. Вона не реагувала на крики дитини про допомогу і навіть сказала, що “можливо, нарешті настане спокій”. Процес знущання над дитиною батьки виклали у своєму профілі в TikTok.

Правоохоронці затримали батьків, а хлопчика відразу передали під опіку в прийомну родину.

Вони також здійснили обшук у квартирі родини, вилучили всю комп’ютерну техніку, смартфони та інші носії інформації. Наразі поліція встановлює, чи були випадки насильства над дитиною в родині раніше.

Подружжю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років. Рішенням прокурора обох помістили під нагляд поліції, їм також заборонено публікувати будь-який контент у соцмережах.

Нагадаємо, 21-річна жителька Британії після закінчення школи не захотіла вступати до університету, а зареєструвалася на одній із платформ та заробляє тепер майже 30 тисяч доларів на місяць.

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