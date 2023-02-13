В Одесі виявили тіло дівчини біля багатоповерхівки

В Одесі поблизу багатоповерхового будинку на вулиці А. Воробйова виявили тіло 13-річної дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, вона стрибнула з дев'ятого поверху.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку "Сьомий кілометр", сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

А поряд з школою № 63 виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу.

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

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