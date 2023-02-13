Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі виявили тіло дівчини біля багатоповерхівки

В Одесі виявили тіло дівчини біля багатоповерхівки

Фото: pixabay.com

Поліція встановлює всі причини та обставини трагедії.

В Одесі поблизу багатоповерхового будинку на вулиці А. Воробйова виявили тіло 13-річної дівчини. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, вона стрибнула з дев'ятого поверху.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.  Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку "Сьомий кілометр", сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

А поряд з школою № 63 виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу. 

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація