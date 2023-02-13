В Одессе обнаружили тело девушки у многоэтажки

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.
В Одессе вблизи многоэтажного дома по улице А. Воробьева обнаружили тело 13-летней девушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
По предварительной информации, она прыгнула с девятого этажа.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Следователи начали расследование по ч. 2 ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.
А рядом со школой №63 обнаружили тело неизвестного мужчины в петле.
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