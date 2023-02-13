В Одессе обнаружили тело девушки у многоэтажки

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

В Одессе вблизи многоэтажного дома по улице А. Воробьева обнаружили тело 13-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По предварительной информации, она прыгнула с девятого этажа.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Следователи начали расследование по ч. 2 ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.

А рядом со школой №63 обнаружили тело неизвестного мужчины в петле.

В Днепропетровской области произошел взрыв – подозревают, что погибший хотел совершить самоубийство

Читайте также: