Третье самоубийство через месяц: на Донбассе снова нашли застреленным контрактника

Третье самоубийство через месяц: на Донбассе снова нашли застреленным контрактника

Погиб 23-летний военный из Кировоградщины.

В Луганской области нашли застреленного контрактника 1998 года рождения.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Парень был родом из села Новогригоровка Вторая Кировоградской области. По версии следствия, боец покончил жизнь самоубийством.

"Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство. Рассматриваются также другие версии, в частности: преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Отметим, что с декабря 2021 года это уже третий случай самоубийства в рядах украинских военных на Донбассе.

Так, 10 января в Донецкой области на посту был найден застреленным 22-летний военнослужащий-контрактник из Кривого Рога. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством из вверенного ему оружия.

29 декабря 2021 года тоже в Донецкой области нашли метром контрактника 1985 года рождения, уроженца Запорожья. Правоохранители утверждают, что он тоже покончил с собой.

Меньше чем за неделю до этого в Луганской области нашли тело 21-летнего украинского военного-контрактника из Херсонщины . Следователи говорят, что он застрелился на ночном дежурстве.

Суициды военных и ветеранов случаются не только на Донбассе.

В ноябре 2021-го участник АТО из Волыни покончил жизнь самоубийством. Парень был одним из 14 бойцов, выживших под Волновахой.

В Черниговской области 24 октября, в 169-м учебном центре "Десна", застрелился солдат срочной службы. В этой же воинской части в апреле застрелился военнослужащий-контрактник 1996 года рождения.

В июне в Кривом Роге нашли повешенным 48-летнего военного. Только за 5 дней до смерти он заступил на службу по контракту.

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