Директор начальной школы совершила самоубийство: известна причина

Директор британской начальной школы города Рединз Рут Перри покончила с собой из-за плохой оценки учебного заведения.

53-летняя женщина узнала, что в отчете управления стандартов в области образования, отвечающем за инспекцию учебных заведений, Ofsted, класс школы снижается с "отлично" до "неадекватно".

Как пишет Mirror со ссылкой на слова семьи, директор не смогла пережить, что ее школа получила самый низкий рейтинг.

Фото: mirror.co.uk

"Перри пережила "худший день в своей жизни" после того, как инспекторы проверили школу. Инспекторы заявили, что мальчик, который танцует с зубной нитью из видеоигры Fortnite, свидетельствует о сексуализации детей в школе. Рут покончила с собой 8 января. Во время всего этого процесса каждый раз, когда я разговаривала с ней, она говорила об обратном отсчете", — рассказала сестра директора Джулия Уотерс.

В сообщении также говорится, что отчет, опубликованный на этой неделе, показал, что школа была образцовой во всех категориях, за исключением лидерства и управления, где она была оценена как неадекватная, что является самой низкой оценкой.

Инспекторы заявили, что у руководителей школ не было "необходимых знаний, чтобы уберечь учеников от вреда", не предпринимали "своевременных и надлежащих действий" и не обеспечивали "эффективность" защиты.

Напомним, в Бразилии восьмилетний мальчик упал в аквапарке с водной горки и погиб. Руководителю аквапарка предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

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