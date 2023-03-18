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Миллионы мертвых рыб переполнили реку: ужасные кадры массового мора (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Миллионы мертвых рыб переполнили реку: ужасные кадры массового мора (видео)

Фото: скриншот с видео

Из-за засухи в Австралии обмелела река и ее поверхность на 65 километров покрылась мертвой рыбой.

На юго-востоке Австралии, пострадавшей от сильной жары, поверхность реки Дарлинг вблизи городка Менинди покрылась миллионами мертвых рыб.

Об этом сообщает местное издание SBS News.

Правительство штата Новый Южный Уэльс подтвердило гибель рыбы на 65-километровом участке реки.

Причиной тому стало падение уровня воды после недавних наводнений, которые позволяли рыбе размножаться и хорошо себя чувствовать. Из-за начавшейся засухи река обмелела и огромному количеству рыбы просто нечем стало дышать.

"Гибель этих рыб связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксия), поскольку паводковые воды отступают", — говорится в заявлении властей.

Наибольшие потери понесли популяции сельди и карпа.

На видео, размещенных в социальных сетях, видны лодки среди густых косяков мертвой рыбы, причем поверхность реки почти не видна.

Предшествующие массовые вымирания в районе Менинди объясняли недостатком воды в реке, а также распространением токсичных водорослей.

Напомним, в прошлом году из-за засухи пересыхали реки в Европе.

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Дата публикации
Просмотры
850
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