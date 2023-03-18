Миллионы мертвых рыб переполнили реку: ужасные кадры массового мора (видео)

Из-за засухи в Австралии обмелела река и ее поверхность на 65 километров покрылась мертвой рыбой.

На юго-востоке Австралии, пострадавшей от сильной жары, поверхность реки Дарлинг вблизи городка Менинди покрылась миллионами мертвых рыб.

Об этом сообщает местное издание SBS News.

Правительство штата Новый Южный Уэльс подтвердило гибель рыбы на 65-километровом участке реки.

Причиной тому стало падение уровня воды после недавних наводнений, которые позволяли рыбе размножаться и хорошо себя чувствовать. Из-за начавшейся засухи река обмелела и огромному количеству рыбы просто нечем стало дышать.

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"Гибель этих рыб связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксия), поскольку паводковые воды отступают", — говорится в заявлении властей.

Наибольшие потери понесли популяции сельди и карпа.

На видео, размещенных в социальных сетях, видны лодки среди густых косяков мертвой рыбы, причем поверхность реки почти не видна.

#Breaking : сильный fish kill в #Menindee outback NSW, несколько weeks after 10s of 1000s fish died — @NSWDPIE_Water v době sazenice to bylo pomalu osolené oxygen levels, чтобы ускорить в bio Locals say this is worse than the 2018-19 fish kills pic.twitter.com/U31zNRRzIU — Sara Tomevska (@STomevska) 17 марта 2023

#UPDATE : video from #Menindee local Graeme McCrabb… @NSWDPIE_Water confirmation millions native fish dead. Привод = = лакомый оксиген как плодородные потери, огромный строительный комплекс biomass and fish whose populations boomed during the wet times. Heatwave exacerbating low oxygen levels pic.twitter.com/RQLR1JA38D — Sara Tomevska (@STomevska) 17 марта 2023

Новый день, но немножко более плохие рыбы в Мениндее, недалеко от города. pic.twitter.com/PNsFZ6w5Vn — BillOrmonde (@BillOrmonde_2) 17 марта 2023

Предшествующие массовые вымирания в районе Менинди объясняли недостатком воды в реке, а также распространением токсичных водорослей.

Напомним, в прошлом году из-за засухи пересыхали реки в Европе.

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