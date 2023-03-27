Мужчина отравил девушку веществом, содержащимся в крысином яде: убийство похоже на трагедию в Украине

В Японии произошло убийство, похожее на недавнюю трагедию в Украине.

В Японии 37-летний Кадзуки Миямото обвиняется в убийстве 21-летней студентки Хинако Хамано, которое произошло в октябре прошлого года. Известно, что мужчина добавил в ее напиток таллий, содержащийся в крысином яде. Всего лишь 1 грамм талии может убить взрослого человека.

Об этом пишет BBC.

Недавно таллий также обнаружили в организме его родственницы, которая находится в коме с 2020 года. Однако полиция до сих пор не выяснила мотив преступления и как мужчина раздобыл ядовитое вещество.

По данным следствия, Кадзуки Миямото, агент по недвижимости, дал девушке, с которой они были коллегами, таллий примерно 11 и 12 октября, когда он был у нее дома в Киото.

По его словам, они ужинали 11 октября, а затем пошли домой к девушке выпить.

Хамано умерла 15 октября 2022 от острой дыхательной недостаточности – в ее рвотных массах и моче обнаружили таллий.

Полиция подозревает, что Миямото подлил яд в напиток Хамано, когда они были в ее квартире. В смартфоне Миямото, полиция обнаружила поисковые запросы о таллии еще до госпитализации девушки.

Напомним, в Киевской области женщина отравила своего бывшего партнера таллием. Пострадали и женщины, среди которых была жена другого мужчины, с которым подозреваемая встречалась в прошлом. Женщина послала жертвам алкоголь, содержавший таллий.

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