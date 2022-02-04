На Филиппинах горело российское посольство: видео

В результате пожара дипломатическое представительство РФ получило значительные повреждения.

В пятницу, 4 февраля, в посольстве России на Филиппинах в городе Маниле возник пожар, последствия которого все еще ликвидируют.

Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

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В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники посольства, а также члены их семей, находившиеся в здании, были эвакуированы.

По предварительной информации, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются.

"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

Филиппинское издание Rappler на своем YouTube-канале опубликовало видео, на котором видна крыша горящего здания.

Напомним, ранее в Берлине погиб второй секретарь посольства РФ Кирилл Жало , его тело обнаружили полицейские у здания дипломатического представительства еще 19 октября. Предполагается, что дипломат выпал из окна одного из верхних этажей.

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