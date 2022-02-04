На Филиппинах горело российское посольство: видео

В результате пожара дипломатическое представительство РФ получило значительные повреждения.
В пятницу, 4 февраля, в посольстве России на Филиппинах в городе Маниле возник пожар, последствия которого все еще ликвидируют.
Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники посольства, а также члены их семей, находившиеся в здании, были эвакуированы.
По предварительной информации, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются.
"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
Филиппинское издание Rappler на своем YouTube-канале опубликовало видео, на котором видна крыша горящего здания.