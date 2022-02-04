На Філіппінах горіло російське посольство: відео

Внаслідок пожежі дипломатичне представництво РФ отримало значні пошкодження.
У п’ятницю, 4 лютого, в посольстві Росії на Філіппінах у місті Манілі виникла пожежа, наслідки якої все ще ліквідовують.
Про це повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Співробітників посольства, а також членів їхніх сімей, які перебували в будівлі, було евакуйовано.
За попередньою інформацією, будівлі завдано значної шкоди. Причини загорання з'ясовуються.
“У взаємодії з філіппінськими екстреними службами основний осередок загорання було оперативно ліквідовано, найближчим часом роботи з гасіння пожежі будуть завершені”, — йдеться у заяві російського міністерства закордонних справ.
Філіппінське видання Rappler на своєму YouTube-каналі опублікувало відео, на якому видно дах будівлі, що горить.