Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Філіппінах горіло російське посольство: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Філіппінах горіло російське посольство: відео

скріншот з відео

Внаслідок пожежі дипломатичне представництво РФ отримало значні пошкодження.

У п’ятницю, 4 лютого, в посольстві Росії на Філіппінах у місті Манілі виникла пожежа, наслідки якої все ще ліквідовують. 

Про це повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.  Співробітників посольства, а також членів їхніх сімей, які перебували в будівлі, було евакуйовано.

За попередньою інформацією, будівлі завдано значної шкоди. Причини загорання з'ясовуються. 

“У взаємодії з філіппінськими екстреними службами основний осередок загорання було оперативно ліквідовано, найближчим часом роботи з гасіння пожежі будуть завершені”, — йдеться у заяві російського міністерства закордонних справ.

Філіппінське видання Rappler на своєму YouTube-каналі опублікувало відео, на якому видно дах будівлі, що горить.

Нагадаємо, раніше у Берліні загинув другий секретар посольства РФ Кирило Жало, його тіло знайшли поліцейські біля будівлі дипломатичного представництва ще 19 жовтня. Припускають, що дипломат випав із вікна одного із горішніх поверхів.

 
Читайте також:
Наступна публікація