На Філіппінах горіло російське посольство: відео

Внаслідок пожежі дипломатичне представництво РФ отримало значні пошкодження.

У п’ятницю, 4 лютого, в посольстві Росії на Філіппінах у місті Манілі виникла пожежа, наслідки якої все ще ліквідовують.

Про це повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Співробітників посольства, а також членів їхніх сімей, які перебували в будівлі, було евакуйовано.

За попередньою інформацією, будівлі завдано значної шкоди. Причини загорання з'ясовуються.

“У взаємодії з філіппінськими екстреними службами основний осередок загорання було оперативно ліквідовано, найближчим часом роботи з гасіння пожежі будуть завершені”, — йдеться у заяві російського міністерства закордонних справ.

Філіппінське видання Rappler на своєму YouTube-каналі опублікувало відео, на якому видно дах будівлі, що горить.

Нагадаємо, раніше у Берліні загинув другий секретар посольства РФ Кирило Жало , його тіло знайшли поліцейські біля будівлі дипломатичного представництва ще 19 жовтня. Припускають, що дипломат випав із вікна одного із горішніх поверхів.

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