На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго: детали

Подозреваемый будет содержаться под стражей.

В Республике Кипр правоохранители задержали экс-заместителя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", которым владеет олигарх Константин Жеваго. Речь идет о соучастии в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Об этом сообщает ДБР.

Имя сообщника Жеваго не называют. Поговаривают, что речь идет о Сергее Борисове.

По данным расследователей, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину.

Напомним, ранее ДБР начало расследование действий экс-нардепа и предпринимателя Константина Жеваго. Его подозревают в растрате чужого имущества и отмывании средств.

Впоследствии олигарха объявили в розыск, а позже заочно арестовали.

В конце 2022 года Жеваго задержали в Куршевеле. Беглеца поймали французские правоохранители по запросу ДБР. В настоящее время готовятся документы на экстрадицию.

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