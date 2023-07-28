На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі

У Республіці Кіпр правоохоронці затримали ексзаступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", яким володіє олігарх Костянтин Жеваго. Йдеться про співучасть у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє ДБР.

Наразі ім'я спільника Жеваго не називають. Подейкують, що йдеться про Сергія Борисова.

За даними розслідувачів, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Нагадаємо, раніше ДБР почало розслідування щодо дій екснардепа та підприємця Костянтину Жеваго. Його підозрюють у розтраті чужого майна та у відмиванні коштів.

Згодом олігарха оголосили в розшук, а пізніше – заочно заарештували.

Наприкінці 2022 року Жеваго затримали у Куршевелі. Втікача спіймали французькі правоохоронці за запитом ДБР. Наразі готуються документи на екстрадицію.

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