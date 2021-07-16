На Сардинии на крышу дома упала чемодан с кокаином на 9 млн евро

На Сардинии на крышу дома упала чемодан с кокаином на 9 млн евро

Полиция уже арестовала пилота самолета, перевозившего наркотики.

На крышу дома в небольшом городке на Сардинии упала чемодан с кокаином, который имеет цену 9 миллионов евро.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Владельцы дома в Баратили-Сан-Пьетро услышали громкий удар и сразу же вызвали правоохранителей, которые обнаружили на крыше черный чемодан с 8,5 кг чистого кокаина.

Также читайте Рекордный "улов": в портах Германии и Бельгии перехватили более 23 тонн кокаина

В полиции рассказали, что воздушное судно вылетело из небольшого аэропорта в Риме, затем в провинции Ористано на недолгое время оно исчезло с радаров, так летело на очень малой высоте.

Отмечается, что анализ GPS на борту самолета подтвердил, что за эти 20 минут самолет совершил несколько кругов над местом, где нашли чемодан.

Изображения самолета также были получены с камеры наблюдения, когда он делал остановку в аэропорту Ольбия. С помощью показаний сотрудников аэропорта и записей видеокамер правоохранители идентифицировали пилота как 28-летнего жителя Рима.

Инцидент произошел весной, но только на этой неделе полиция, после четырех месяцев расследования, арестовала пилота самолета, перевозившего наркотики.

Напомним, ранее полиция Гонконга объявила о рекордном изъятия 700 кг кокаина: офицеры подозревают, что партия была завезена в город на скоростных катерах.

А полиция Испании нашла самодельную подводную лодку наркоторговцев. Во время испанских рейдов задержали 52 человека.

Новости Украины: в контейнере с бананами обнаружили 46 брикетов кокаина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку