"На случай - "не дай Бог": в Сербии пополняют государственные резервы

Балканская страна производит запасы соли, масла, муки и безнзина.
На фоне эскалации напряженности вокруг Украины власти Сербии объявили о необходимости пополнить государственные резервы — прежде всего, продуктами питания и горючим.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире популярного канала Happy TV.
Такое решение, по словам главы государства, принято "на случай - "не дай Бог".
"Уверен, что россияне и украинцы, точнее россияне и американцы, найдут общее решение – и это решение будет мирным", – сказал по поводу эскалации напряженности у границ Украины сербский президент.
Власти Сербии издали предписание пополнить государственные резервы соли, масла, муки, гороха, фасоли, консервов, дизельного топлива и бензина.
"Мы выходим из худшего сценария, и сегодня мы стараемся обеспечить наши резервы", — подчеркнул сербский лидер.
Напомним, Хорватия включилась в мини-гонку вооружений с соседней Сербией — союзницей России на Балканах. На фоне роста напряженности в Европе, Соединенные Штаты доставили в Хорватию два военных вертолета Black Hawk.
Читайте также: