"На случай - "не дай Бог": в Сербии пополняют государственные резервы

"На случай - "не дай Бог": в Сербии пополняют государственные резервы

Балканская страна производит запасы соли, масла, муки и безнзина.

На фоне эскалации напряженности вокруг Украины власти Сербии объявили о необходимости пополнить государственные резервы — прежде всего, продуктами питания и горючим.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире популярного канала Happy TV.

Такое решение, по словам главы государства, принято "на случай - "не дай Бог".

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"Уверен, что россияне и украинцы, точнее россияне и американцы, найдут общее решение – и это решение будет мирным", – сказал по поводу эскалации напряженности у границ Украины сербский президент.

Власти Сербии издали предписание пополнить государственные резервы соли, масла, муки, гороха, фасоли, консервов, дизельного топлива и бензина.

"Мы выходим из худшего сценария, и сегодня мы стараемся обеспечить наши резервы", — подчеркнул сербский лидер.

Напомним, Хорватия включилась в мини-гонку вооружений с соседней Сербией — союзницей России на Балканах. На фоне роста напряженности в Европе, Соединенные Штаты доставили в Хорватию два военных вертолета Black Hawk.

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