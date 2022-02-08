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“На випадок не дай Бог”: у Сербії поповнюють державні резерви

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“На випадок не дай Бог”: у Сербії поповнюють державні резерви

pixabay.com

Балканська країна робить запаси солі, олії, борошна та безнзину.

На тлі ескалації напруженості довкола України влада Сербії оголосила про необхідність поповнити державні резерви — насамперед продуктами харчування та пальним.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в ефірі популярного каналу Happy TV.

Таке рішення, за словами глави держави, ухвалено "на випадок не дай Бог".

 "Упевнений, що росіяни та українці, точніше росіяни та американці, знайдуть спільне рішення - і це рішення буде мирним", - сказав з приводу ескалації напруженості біля кордонів України сербський президент.

Влада Сербії видала припис поповнити державні резерви солі, олії, борошна, гороху, квасолі, консервів, дизельного палива та бензину.

"Ми виходимо з найгіршого сценарію, і сьогодні ми намагаємося забезпечити наші резерви", - наголосив сербський лідер.

Нагадаємо, Хорватія включилася в міні-гонку озброєнь із сусідньою Сербією — союзницею Росії на Балканах.На тлі зростання напруженості у Європі, Сполучені Штати доправили до Хорватії два військових гелікоптери Black Hawk.

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