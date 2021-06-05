Сербія почала виробляти російську вакцину від коронавірусу SputnikV

Перші три пробні партії зробили у квітні.

У сербському Белграді розпочали виробляти російську вакцину від коронавірусу SputnikV.

Про це повідомляє видання "Радіо Сводоба".

В урочистому заході участь в зустріч в онлайн-форматі взяли президент Сербії Александар Вучич та глава Росії Володимир Путін. Російськйи лідер назвав "дивними й контрпродуктивними спроби деяких країн обмежити застосування російської вакцини", окільки SputnikV належить до "найбільш ефективних у світі".

Препарат почали виробляти у вірусологічному інституті "Торлак" в Белграді. Три пробні партії зробили у квітні. Субстанцію для вакцини привозять з РФ, а в Белграфі пакують в ампули. Заплановано виробити чотири мільйони доз SputnikV.

Слід зауважити: попри те, що російський препарат не визнаний ВООЗ та Європейським агентством з лікарських засобів, у Сербії його використовують. Крім того, щеплення проводять китайською вакциною Sinopharm, британською AstraZeneka й американсько-німецькою Phizer/BiоNTech. Одну дозу отримали 30% населення, дві - 44%.

Як повідомлялося, Словаччина призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca. Таке рішення ухвалили після смерті 47-річної пацієнтки, яка отримала першу дозу вакцини. Державні інспектори визнали імовірним зв'язок між вакцинацією та смертю жінки. Від червня в країні планують використовувати російську вакцину від коронавірусу SputnikV.

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