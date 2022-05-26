Не только в Польше: в каких странах Европы отменяется бесплатный проезд в транспорте

Не только в Польше: в каких странах Европы отменяется бесплатный проезд в транспорте

С 1 июня страны Европы отменяют бесплатный проезд в транспорте для беженцев из Украины.

Какие страны отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев

Раньше для бесплатного проезда украинцам нужно было только предъявить паспорт, документ о пересечении границы (в зависимости от страны). С 1 июня по информации Европейского Союза поддержки Украины отменяется бесплатный проезд в транспорте Польши, Германии, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

Польша уже упразднила бесплатный проезд в общественном транспорте Варшавы. О проезде в региональных поездах и поездах международного железнодорожного сообщения ждем от правительства Польши дополнительного разъяснения.

В то же время для украинцев будет действовать льготный проезд в виде льготных проездных. В Германии проездной документ на все виды городского транспорта и региональные поезда будет стоить 9 евро, в Чехии проездной документ на все виды общественного транспорта обойдется около 7 евро.

С 1 июня 2022 года также могут измениться в тех странах, которые не заявляли о таких планах. За актуальной информацией можно следить на специальном сайте ЕС для беженцев.

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