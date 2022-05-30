Netflix окончательно прекратил работать в России

Стриминговая платформа Netflix прекратила с пятницы, 27 мая, работать на территории РФ.

Ранее стало известно, что жители России не могут открыть сайт платформы и приложение без использования VPN.

Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.

Сайт и приложение Netflix не были доступны с пятницы, и теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

"Это проведение выхода с российского рынка, объявленного в марте", — отметил представитель Netflix.

Отмечается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.

Напомним, что Netflix приостановил работу в России еще 6 марта. В то же время, российские пользователи могли и дальше смотреть контент с дубляжем и субтитрами. Но регистрация новых аккаунтов и пополнение счетов стали недоступными. Это можно сделать только с помощью VPN.

Ранее стало известно, что компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров обслуживания серверов Google Global Cache.

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