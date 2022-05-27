"Недоступно": Netflix начал блокировать пользователей из России

Стриминговый сервис Netflix перестал открываться у пользователей из России. Сайт не работает без VPN.

На главной странице выдает ошибку или надпись "Недоступно". Это говорит о том, что компания начала блокировать IP пользователей из РФ.

Как пишет DTF, проблемы с Netflix зафиксировали в ночь на 27 мая. Жители России не могут открыть сайт платформы и приложение без использования VPN.

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Напомним, что Netflix приостановил работу в России еще 6 марта. В то же время, российские пользователи могли и дальше смотреть контент с дубляжом и субтитрами. Но регистрация новых аккаунтов и пополнение счетов стали недоступными. Это можно сделать только с помощью VPN.

Ранее стало известно, что компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров обслуживания серверов Google Global Cache.

Впервые в истории Украины отечественная компания проводит съемку для Netflix

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