"Недоступно": Netflix почав блокувати користувачів з Росії

Стримінговий сервіс Netflix перестав відкриватися у користувачів із Росії. Сайт не працює без VPN.
На головній сторінці видає помилку або напис “Недоступно”. Це свідчить про те, що компанія почала блокувати IP користувачів з РФ.
Як пише DTF, проблеми з Netflix зафіксували в ніч проти 27 травня. Жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи й застосунок без використання VPN.
Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.
Раніше стало відомо, що компанія Google повідомила кількох російських провайдерів про розірвання договорів обслуговування серверів Google Global Cache.