"Недоступно": Netflix почав блокувати користувачів з Росії

Стримінговий сервіс Netflix перестав відкриватися у користувачів із Росії. Сайт не працює без VPN.

На головній сторінці видає помилку або напис “Недоступно”. Це свідчить про те, що компанія почала блокувати IP користувачів з РФ.

Як пише DTF, проблеми з Netflix зафіксували в ніч проти 27 травня. Жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи й застосунок без використання VPN.

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Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.

Раніше стало відомо, що компанія Google повідомила кількох російських провайдерів про розірвання договорів обслуговування серверів Google Global Cache.

Вперше за історію України вітчизняна компанія проводить знімання для Netflix

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