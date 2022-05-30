Netflix остаточно припинив працювати в Росії

Стрімінгова платформа Netflix припинила від п’ятниці, 27 травня, працювати на території РФ.
Раніше стало відомо, що жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи й застосунок без використання VPN.
Про це речник компанії повідомив у коментарі агентству AFP.
Сайт і застосунок Netflix не були доступні від п’ятниці, і тепер представник Netflix підтвердив, що передплатники більше не мають доступу до контенту.
"Це проведення виходу з російського ринку, оголошеного в березні”, - зазначив речник Netflix.
Зазначається, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, аби відключити клієнтів.
Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.
Раніше стало відомо, що компанія Google повідомила кількох російських провайдерів про розірвання договорів обслуговування серверів Google Global Cache.