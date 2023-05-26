Новым генсеком НАТО может стать женщина: СМИ назвали имя

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен стала серьезным претендентом на пост главы НАТО.

Об этом сообщает издание Politico.

Источник ссылается на сообщение Белого дома, в котором говорится, что президент Джо Байден планирует встретиться с Мэтте Фредериксен 5 июня для обсуждения отношений между двумя странами, укрепления партнерства в рамках НАТО, поддержки Украины и других вопросов.

Согласно информации Politico, возникает вероятность, что Мэтте Фредериксен станет следующим генеральным секретарем НАТО по истечении срока полномочий Йенса Столтенберга. Однако, если члены альянса не достигнут согласия по поводу нового руководителя, Столтенберг может остаться в должности еще несколько месяцев.

По информации Politico, Мэтте Фредриксен отвечает нескольким требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост генерального секретаря НАТО. Во-первых, ожидается, что новый руководитель будет иметь опыт работы премьер-министром или главой правительства. Во-вторых, среди желаемых критериев есть представительство женщины, поскольку раньше все генеральные секретари НАТО были мужчинами.

Сама премьер-министр Дании настаивала в прошлом месяце, что она не является кандидатом.

Напомним, некоторые официальные лица отмечают, что среди возможных кандидатов есть премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также часто упоминается как претендент.

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