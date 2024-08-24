Новым послом Польши в Украине станет экс-военный: что известно

Спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский сообщил, что новым послом Польши в Украине станет Петр Лукасевич. Дипломатическое ведомство он возглавит уже с 1 сентября.

Об этом пишет польское издание rmf24.pl.

Петр Лукасевич – политолог, дипломат, полковник запаса Вооруженных сил Польши, посол Польши в Афганистане с 2012 по 2014 год. В 1995-2006 гг. работал над вопросами, связанными с государственной безопасностью и борьбой с терроризмом. Участвовал в стабилизационных миссиях в Ираке (2004–2005). В 2006 году был заместителем военного атташе в Исламабаде, а в январе 2007 года стал полковником и военным атташе в Афганистане – на этом посту он состоял в течение трех лет.

В октябре 2009 г. стал Полномочным представителем министерства национальной обороны Польши в Афганистане. В этой должности он, среди прочего, был одним из разработчиков стратегии польского военного присутствия в Афганистане.

В 2012 году уволился в запас в звании полковника, после чего стал послом в Афганистане. Завершил свою миссию 31 декабря 2014 г. После возвращения занимался журналистской, преподавательской и экспертной деятельностью.

Известно, что Лукасевич заменит приехавшего в Киев в ноябре прошлого года Ярослава Гузы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Он выразил надежду, что война скоро закончится победой украинцев.

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