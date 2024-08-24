Новим послом Польщі в Україні стане ексвійськовий: що відомо

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що новим послом Польщі в Україні стане Пьотр Лукасевич. Дипломатичне відомство він очолить вже від 1 вересня.

Про це пише польське видання rmf24.pl.

Пьотр Лукасевич - політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Польщі, посол Польщі в Афганістані з 2012 по 2014 рік. У 1995-2006 роках працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом. Брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку (2004-2005). У 2006 році був заступником військового аташе в Ісламабаді, а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані - на цій посаді він перебував протягом трьох років.

У жовтні 2009 року став Повноважним представником міністерства національної оборони Польщі в Афганістані. На цій посаді він, серед іншого, був одним із розробників стратегії польської військової присутності в Афганістані.

У 2012 році звільнився в запас у званні полковника, після чого став послом в Афганістані. Завершив свою місію 31 грудня 2014 р. Після повернення займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

Відомо, що Лукасевич замінить Ярослава Гузи, який приїхав до Києва у листопаді минулого року.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Києві під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться перемогою українців.

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