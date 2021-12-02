"Омикрон" наступает: в США планируют начать кампанию по бустерной вакцинации

Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов является наиболее эффективным средством борьбы с COVID-19 этой зимой.
В четверг, 2 декабря, президент США Джо Байден намерен начать более срочную кампанию для американцев по получению бустерных прививок от COVID-19. В то же время, Байден не собирается вводить дополнительные ограничения.
Об этом сообщает АР.
План включает требование к частным страховщикам покрывать стоимость тестов на COVID-19 на дому и ужесточить требования к тестированию для людей, въезжающих в США, независимо от их статуса прививки.
В то же время, Байден не собирается вводить дополнительные ограничения, кроме своей рекомендации, чтобы американцы носили маски в закрытых помещениях и в общественных местах.
По словам президента США, будущая стратегия будет бороться с вирусом "не посредством ограничений или запретов, а с помощью более распространенных вакцинаций, бустеров, тестирования".
Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов является наиболее эффективным средством борьбы с COVID-19 этой зимой. Медицинские эксперты говорят, что бустеры обеспечивают улучшенную и более длительную защиту от COVID-19, включая новые варианты.
Согласно текущей политике США, около 100 миллионов американцев имеют право на бустеры. Сейчас около 42 миллионов американцев, примерно половина из которых — пожилые люди, получили ревакцинацию.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
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