ООН принялась исследовать передачу иранских беспилотников в Россию: подробности

Ведь такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

Руководители ООН получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США по поводу важности проверки информации о передаче беспилотников Ирану в Российскую Федерацию.

Об этом заявила на заседании Совбеза заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, пишет Укринформ.

"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", — отметила она.

В то же время представитель Ирана опроверг факт поставки дронов России, а «РФ выразила серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов».

По ее словам, секретариат изучает имеющуюся информацию, и выводы будут доложены Совбезу ООН в случае необходимости в подходящее время.

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Передача иранских дронов России

Напомним, что ранее США ввели санкции против России за использование иранских беспилотников в Украине. Позже стало известно, кого это коснется.

Между тем , в британской разведке считают, что Россия, возможно, получила новую партию иранских дронов. Потому и снова атаковала Украину.

В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси убеждена, что Иран совершил большую ошибку, поставляя в Россию беспилотники, которыми РФ обстреливает Украину. Она считает, что это – опасная технология, и она должна быть остановлена.

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