ООН принялась исследовать передачу иранских беспилотников в Россию: подробности

Ведь такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.
Руководители ООН получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США по поводу важности проверки информации о передаче беспилотников Ирану в Российскую Федерацию.
Об этом заявила на заседании Совбеза заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, пишет Укринформ.
"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", — отметила она.
В то же время представитель Ирана опроверг факт поставки дронов России, а «РФ выразила серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов».
По ее словам, секретариат изучает имеющуюся информацию, и выводы будут доложены Совбезу ООН в случае необходимости в подходящее время.
Передача иранских дронов России
Напомним, что ранее США ввели санкции против России за использование иранских беспилотников в Украине. Позже стало известно, кого это коснется.
Между тем , в британской разведке считают, что Россия, возможно, получила новую партию иранских дронов. Потому и снова атаковала Украину.
В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси убеждена, что Иран совершил большую ошибку, поставляя в Россию беспилотники, которыми РФ обстреливает Украину. Она считает, что это – опасная технология, и она должна быть остановлена.
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