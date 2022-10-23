Израиль в Сирии разбомбил место, где Иран собирал свои беспилотники — СМИ

На территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

Израиль 21 октября нанес ракетный удар по месту, где в Сирии собирали иранские беспилотники.

Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения (SOHR).

По данным SOHR, Израиль уничтожил военное материально-техническое обеспечение и оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас к западу от Дамаска. Радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта также были обстреляны.

Как уточняют аналитики, Иран в Сирии с января 2022 года начал собирать свои дроны. Также на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

Иранские дроны на войне против Украины

Иран поставляет России свои дроны для атаки Украины. Иран Reuters утверждает, что Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников.

Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана не только из-за их сотрудничества с Россией, но и из-за ситуации с украинским самолетом, который "случайно" сбила иранская ракета.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщил, что в Украине ликвидировали 10 инструкторов из Ирана, которые запускали беспилотники по Украине.

Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе, которыми кафиры бомбят Украину.

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